Na początku roku z podwyżek wynagrodzeń mogli się cieszyć żołnierze zawodowi, których pensje miesięczne wzrosły średnio z 7711 zł do 9253 zł, a teraz przyszedł czas na inne rodzaje służby.

Reklama

Podwyżki w wojsku. Więcej dostaną służący w WOT

Zmiany w wojskowych wynagrodzeniach dotyczyć będą tym razem tych mundurowych, którzy nie są żołnierzami zawodowymi. Oznacza to podwyżki nie tylko dla służących w Wojskach Obrony Terytorialnej, ale też dla Aktywnej Rezerwy i Pasywnej Rezerwy.

Reklama

„Żołnierze ci otrzymują uposażenie w stawce dziennej, za każdy dzień służby wojskowej w jednostce wojskowej. Opracowując nową „tabelę stawek uposażenia”, uwzględniono w szczególności brak obciążeń publicznoprawnych w odniesieniu do uposażeń zasadniczych tych żołnierzy niezawodowych, a mianowicie brak opodatkowania, co do zasady, tych uposażeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz brak odprowadzania od nich składki zdrowotnej” – informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Więcej pieniędzy dla szeregowych i generałów

Planowane podwyżki dla żołnierzy niezawodowych mają wynieść od 16,8 proc. do 19,9 proc. względem ubiegłorocznych stawek w korpusie szeregowych, dla podoficerów wzrosną zaś od 10,3 proc. do 19,7 proc. Korpus oficerów ma otrzymać podwyżkę w wysokości 7,5 proc. w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

/> />

Oznacza to, że każdy niezawodowy szeregowy, gdy zostanie powołany na ćwiczenia niezawodowy, otrzyma 169 zł, starszy szeregowy - 174 zł, plutonowy - 198 zł, a porucznik - 235 zł. Generałowi zaś zapłacić trzeba będzie 626 zł. Projekt rozporządzenia skierowany został do dalszych prac, a jeśli pójdą one zgodnie z planem, to nowe stawki mają wejść w życie od 1 lipca 2024 roku.