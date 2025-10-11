Putin krytykuje Komitet Noblowski, Trump mu dziękuje

Donald Trump publicznie podziękował Władimirowi Putinowi za jego słowa krytyki wobec Komitetu Noblowskiego. Rosyjski przywódca uznał, że prestiż tej nagrody został poważnie nadszarpnięty przez decyzje przyznające ją osobom „niezwiązanym z pokojem”. Trump zareagował entuzjastycznie, udostępniając nagranie z wystąpienia Putina i pisząc: „Dziękuję, Prezydencie Putin”.

„Rakiety za Nobla”? Zełenski kusił Trumpa

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina zgłosi Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, jeśli ten dostarczy jej rakiety Tomahawk i pomoże w osiągnięciu zawieszenia broni z Rosją. Brzmi kontrowersyjnie? Politico pisało o tej propozycji już przedwczoraj, ujawniając, że ukraiński prezydent złożył ją podczas spotkania w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

„Nie usłyszałem ‘nie’. Usłyszałem, że sprawa jest w toku” – powiedział Zełenski dziennikarzom. Według niego Tomahawki mogłyby przechylić szalę konfliktu na korzyść Ukrainy i zmusić Rosję do rozmów.

Trump się waha, Rosja ostrzega

W sprawie Tomahawków Trump przyznał, że niemal podjął decyzję, ale nadal analizuje, gdzie i w jakim celu rakiety miałyby zostać użyte. Decyzji nie popiera Pentagon, który po prostu nie ma odpowiedniej ilości naziemnych wyrzutni do tego typu rakiet. Sam Prezydent USA zastrzegł, że nie chce eskalacji konfliktu, ale nie wyklucza działań. Tymczasem rosyjskie MSZ już ostrzega, że dostarczenie Tomahawków doprowadzi do „poważnej eskalacji” i może nieodwracalnie zniszczyć relacje USA-Rosja.

Melania i list od Putina

Do tej nietypowej układanki włączyła się także Melania Trump, która ujawniła, że otrzymała osobisty list od Władimira Putina. Rosyjski lider miał w nim wyrazić gotowość do bezpośredniego kontaktu i przekazać informacje o ukraińskich dzieciach znajdujących się w Rosji. To zaskakujący element tej globalnej dyplomatycznej gry o względy Prezydenta USA.

Nagroda Nobla dla Wenezuelki, a w tle możliwa inwazja

Tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do opozycyjnej liderki z Wenezueli – Marii Coriny Machado. W swoim wystąpieniu nie zapomniała wspomnieć o Trumpie, dziękując mu za wsparcie w walce o demokrację. Ale ironia losu nie kończy się tutaj: w tym samym czasie siły zbrojne USA gromadzą się wokół Wenezueli, a Caracas szykuje się na możliwą inwazję. I to do tego stopnia że zamknięto cześć dróg do stolicy. Wenezuela oficjalnie ogłosiła stan gotowości i rozpoczęła przygotowania do obrony.