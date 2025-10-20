Globalna awaria internetu trwa. Te strony, aplikacje i usługi nie działają

Potężna awaria internetu rozpoczęła się około godziny 9:00 czasu polskiego. Zgodnie z danymi z serwisu downdetector.pl, usterka rozpoczęła się po godzinie 9:00 i od tamtego czasu narasta. Na ten moment trudno oszacować, jak długo będzie trwała awaria.

Reklama

Prawdopodobna przyczyna awarii internetu: Usterka w Amazon Web Services (AWS)

Źródłem problemów jest najprawdopodobniej usterka w Amazon Web Services (AWS), czyli firmie, która dostarcza infrastrukturę i usługi chmurowe dla znacznej części stron internetowych i aplikacji na świecie. AWS jest obecnie najpopularniejszym dostawcą tego typu usług. Na swojej stronie statusu AWS potwierdziło występowanie "zwiększonej liczby błędów" oraz opóźnień w działaniu "wielu usług AWS" w regionie US-EAST-1 (centra danych zlokalizowane w Północnej Wirginii, USA). Inżynierowie AWS natychmiast podjęli działania, aby rozwiązać problem i ustalić dokładną przyczynę awarii. Amazon poinformował, że inżynierowie pracują nad ustaleniem przyczyn awarii i ograniczeniem jej skutków, lecz nie określono jeszcze terminu pełnego przywrócenia usług.

Wpływ awarii internetu na usługi i aplikacje

Ze względu na kluczową rolę AWS w obsłudze internetu, problemy w ich infrastrukturze szybko przeniosły się na liczne, pozornie niezwiązane z Amazonem usługi i strony. Długa lista dotkniętych aplikacji i firm (za BBC i DownDetector) obejmuje m.in.:

Aplikacje społecznościowe i rozrywkowe: Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Clash Royale, Clash of Clans, PlayStation Network, Epic Games, Rocket League, Tinder.

Usługi finansowe/bankowe: Barclays, Lloyds, Bank of Scotland, mBank, Coinbase.

Narzędzia i edukacja: Duolingo, Slack, Smartsheet, Canva, Wordle, Signal, Perplexity AI.

Inne: My Fitness Pal, Life360, PokemonGo, Peloton, Tidal, Poczta Polska.

Wielu dostawców, w tym DownDetector, wskazuje, że te utrudnienia są "prawdopodobnie związane z problemami w firmie Amazon Web Services".

Awarie internetu zdarzają się coraz częściej

Choć awarie pojedynczych platform są częste, jednoczesna przerwa w działaniu wielu stron internetowych jest zjawiskiem rzadszym, choć eksperci wskazują, że zdarza się to coraz częściej. Wynika to z faktu, że wiele platform korzysta z usług tego samego, dominującego dostawcy infrastruktury, jakim jest AWS.