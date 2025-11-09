Shutdown to sytuacja wynikająca z nieuchwalenia budżetu przez amerykański Kongres, co doprowadziło do paraliżu wielu instytucji oraz wysłania części pracowników na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia.

Jak wyjaśniła agencja Ansa, rozmowy ze stroną amerykańską podjęto z inicjatywy szefa włoskiej dyplomacji, wicepremiera Antonio Tajaniego. Prowadzone są one z ambasadą Stanów Zjednoczonych we Włoszech i z Departamentem Stanu USA.

MSZ w Rzymie argumentuje, że konieczne jest natychmiastowe znalezienie rozwiązania, także tymczasowego, niezależnie od tego, kiedy skończy się shutdown. Obecny trwa 39 dni i jest najdłuższy w historii USA.

Według agencji ambasada w Rzymie przekazała, że amerykańskie siły zbrojne analizują możliwość wykorzystania środków Pentagonu, by wypłacić wynagrodzenia włoskim pracownikom baz.

Nie otrzymało ich od października około 2 tysięcy pracowników, głównie z baz w Aviano i Vicenzy.