Z ustaleń "Politico" wynika, że Fico miał zrelacjonować swoją wizytę w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago z 17 stycznia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej. Mówiąc o spotkaniu z Trumpem, które odbyło się pięć dni wcześniej, szef słowackiego rządu miał wyrazić zaniepokojenie "stanem psychicznym" prezydenta USA. Według relacji dyplomatów Fico w kontekście Trumpa użył słowa "niebezpieczny".

Premier Fico był "w szoku" po rozmowie z Trumpem. "Politico" ujawnia kulisy wizyty

"Politico" poinformowało, że słowacki premier przekazał wrażenia z wizyty na Florydzie w kuluarach unijnego szczytu, podczas nieformalnego spotkania kilku przywódców i wysokich rangą urzędników UE. Dyplomaci, na których powołał się portal, powiedzieli, że Fico wydawał się być "straumatyzowany" spotkaniem z Trumpem. Słowacki premier miał też określić swego rozmówcę mianem "niezrównoważonego psychicznie".

Podkreślono, że żaden z rozmówców "Politico" nie słyszał tych uwag od Ficy. Ich treść poznali od osób, które uczestniczyły w spotkaniu ze słowackim premierem tuż po jego zakończeniu. Wszyscy rozmówcy "Politico" poprosili o zachowanie anonimowości. Portal poinformował jedynie, że reprezentują rządy czterech unijnych państw, a piąta osoba to wysoki rangą urzędnik UE. Wszyscy przekazali też, że nie znają szczegółów wypowiedzi Trumpa, która wywołała taką reakcję słowackiego premiera.

Fico miał być zszokowany stanem Trumpa. Biały Dom reaguje na sensacyjne doniesienia

"Politico" zastrzegło, że przywołane przez urzędników prywatne opinie szefa słowackiego rządu różnią się od relacji Ficy z wizyty w Mar-a-Lago, którą przedstawił w oficjalnym komunikacie na Facebooku. Podkreślał w nim, że zaproszenie do rezydencji Trumpa było oznaką "wysokiego szacunku i zaufania" ze strony prezydenta USA.

Portal zaznaczył, że nikt z kancelarii słowackiego premiera nie odpowiedział na prośby "Politico" o komentarz, a Anna Kelly – zastępczyni rzeczniczki Białego Domu – przekonywała, że uwagi przypisywane słowackiemu premierowi są "absolutnie fałszywymi informacjami od anonimowych europejskich dyplomatów".

"Politico" przywołało też opinię – jak podkreślono – wysokiego rangą urzędnika amerykańskiej administracji, który uczestniczył w spotkaniu Trumpa z Fico. Przedstawiciel władz w Waszyngtonie zapewniał, że nie przypomina sobie żadnych niezręcznych sytuacji.

Donald Trump "niezrównoważony psychicznie"? Obawy o stan zdrowia prezydenta USA

Magazyn "New York Magazine" napisał w poniedziałek, że choć uzyskanie dokładnych informacji o stanie zdrowia Trumpa nie jest łatwe, to jego otoczenie chętnie opowiada o "boskim wigorze prezydenta". Jeden z doradców prezydenta USA, Stephen Miller ocenił, że Trump "ma więcej energii niż normalny śmiertelnik".