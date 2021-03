Co najmniej 50 osób zginęło, gdy siły bezpieczeństwa otworzyły w sobotę ogień do prodemokratycznych demonstrantów w różnych częściach Birmy - podał birmański portal informacyjny Myanmar Now. Trudno potwierdzić te doniesienia w niezależnych źródłach - pisze Reuters.

Rzecznik wojska nie odpowiedział na prośbę o skomentowanie tych doniesień - podała agencja Reutera. 13 osób zginęło w różnych incydentach w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście kraju, 9 - w pobliskim Sagaing i 7 - w największym mieście kraju i handlowej stolicy Birmy, Rangunie. Z demonstrantami rozprawiono się także w mieście Laszo na wschodzie, w Pegu (Bago), ok. 80 km na północny wschód od Rangunu oraz w Hopin na północy. Agencja Reutera pisze o sobotnich zajściach jako "brutalnym stłumieniu sprzeciwu" obywateli wobec wojskowego zamachu stanu z 1 lutego br. Do rozprawienia się z demonstrantami nastąpiło w dniu sił zbrojnych, gdy przywódca rządzącej junty generał Min Aung Hlaing zapewniał, że wojsko będzie chronić ludzi i dążyć do demokracji. Dziennikarz Biełsatu: Moja żona codziennie wychodziła do pracy z torbą z rzeczami na wypadek zatrzymania [WYWIAD] Zobacz również Wcześniej Reuters podał, że w sobotę co najmniej 16 prodemokratycznych demonstrantów zastrzeliły birmańskie siły bezpieczeństwa w kilku miastach kraju. Według prodemokratycznych aktywistów w Birmie, oprócz sobotnich ofiar śmiertelnych, od wojskowego zamachu stanu w zamieszkach zginęło 328 osób. (PAP)