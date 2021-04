Bank Światowy spodziewa się, że do połowy roku wesprze 50 krajów kwotą 4 mld USD na szczepionki przeciwko Covid-19. Finansowanie to jest częścią puli 12 mld USD, która w ciągu 24 miesięcy ma zostać przeznaczona dla krajów rozwijających się na zakup i wprowadzenie szczepionek oraz wzmocnienie ich systemów szczepień. W przypadku krajów uboższych finansowanie odbywa się na zasadzie dotacji lub na warunkach wysoce preferencyjnych – podała we wtorek w komunikacie ta międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Waszyngtonie.

Finansowanie w wysokości 2 mld USD wspiera szczepienia w Afganistanie, Bangladeszu, na Wyspach Zielonego Przylądka, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ekwadorze, Salwadorze, Eswatini, Etiopii, Gambii, Hondurasie, Libanie, Mongolii, Nepalu, Filipinach, Rwandzie, Tadżykistanie i Tunezji.

"Dostęp do szczepionek jest kluczem do zmiany przebiegu pandemii i pomocy krajom w odbudowaniu się" - powiedział prezes BŚ David Malpass. - Nasze programy pomagają krajom rozwijającym się reagować na kryzys zdrowotny i dysponować finansowaniem na szczepionki".

"W sytuacji, gdy świat próbuje przeprowadzić największą akcję szczepień w historii, podkreśliliśmy potrzebę, aby kraje posiadające nadwyżki zapasów szczepionek uwolniły je jak najszybciej i aby zobowiązania finansowe wobec (programu) COVAX zostały zrealizowane" - dodał Malpass.

Jak wskazano w komunikacie, pakiet finansowania szczepionek przez BŚ został zaprojektowany tak, aby był elastyczny. Może być wykorzystany przez kraje do zakupu dawek szczepionek poprzez COVAX lub w innych źródłach. Może również finansować inne kluczowe działania związane z wdrożeniem i wzmocnieniem systemu opieki zdrowotnej, takie jak np. zaopatrzenie medyczne, sprzęt ochrony osobistej, szkolenia pracowników służby zdrowia, systemy danych oraz kampanie informacyjne, które są kluczowe dla zapewnienia akceptacji szczepień.