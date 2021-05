Podkreślił, że "rozwiązanie leży w większym dzieleniu się tymi specyfikami".

Tedros wcześniej wzywał producentów szczepionek przeciwko Covid-19, aby z powodu niedoboru dostaw z fabryk w Indiach wcześniej udostępnili je prowadzonemu przez WHO programowi szczepień COVAX dla biedniejszych krajów.

W piątek szef WHO zaapelował do bogatych państw, aby zamiast wykorzystać posiadane preparaty przeciw Covid-19 na szczepienie dzieci i nastolatków, przekazały te dawki na rzecz programu COVAX, dzięki któremu szczepionki trafiłyby do państw rozwijających się.