W związku z sytuacją w Afganistanie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zwołał również na piątek nadzwyczajne posiedzenie rządowej komisji bezpieczeństwa - poinformował rzecznik Downing Street.

Nie podał żadnych dodatkowych szczegółów, ale wcześniej minister obrony Ben Wallace powiedział, że brytyjskie siły mogą zostać ponownie wysłane do Afganistanu, jeśli kraj ten stanie się bazą dla Al-Kaidy i zagrozi to Zachodowi - relacjonuje Reuters.

Były minister obrony Wielkiej Brytanii Johnny Mercer ocenił, że prezydent USA Joe Biden zrobił "wielki błąd", wycofując amerykański kontyngent z Afganistanu, ale błąd popełnił też Londyn, idąc za jego przykładem - pisze Associated Press.

Nawet Iran wyraża obawy o sytuację w Afganistanie. Rzecznik resortu spraw zagranicznych tego kraju Said Chatibzadeh oznajmił na Twitterze, że Teheran apeluje do afgańskich sił bezpieczeństwa o ochronę pracowników jego przedstawicielstw dyplomatycznych.

Talibowie zajęli już 16 z 34 stolic afgańskich prowincji; ich najnowsze zdobycze to Tirin Kot, stolica prowincji Oruzgan, gdzie lokalne władze oddały miasto talibom, i Kalat, stolica prowincji Zabul.

Wcześniej przejęli również miasto Laszkargah, stolicę prowincji Helmand na południu, i Kala-Naw, stolicę prowincji Badghis na północnym zachodzie – poinformowali przedstawiciele sił bezpieczeństwa. Natomiast miasto Firuz Koh w centralnej prowincji Ghor zostało oddane bez walki.

Prowadzone w Katarze rozmowy pokojowe między afgańskim rządem a talibami utknęły w martwym punkcie, gdy przedstawiciele państw europejskich, azjatyckich i USA oznajmili, że nie uznają żadnego rządu powołanego w Afganistanie przy użyciu siły.

"Domagamy się natychmiastowego zaprzestania ataków na miasta, apelujemy o polityczne porozumienie i ostrzegamy, że gabinet narzucony siłą będzie (rządził) państwem-pariasem" - powiedział specjalny wysłannik Waszyngtonu biorący udział w tych negocjacjach Zalmay Khalilzad.

Talibowie nie wstrzymują swej ofensywy i atakują obecnie miasto Pol-i Alam, stolicę prowincji Logar, leżące zaledwie 80 km na południe od Kabulu.

Jak komentuje AP, jakikolwiek sukces rozmów w Katarze jest wątpliwy, ponieważ trudno zakładać, że talibowie powrócą do rozmów z afgańskim rządem, skoro mogą przejąć władzę siłą. Kraj może też ogarnąć wojna domowa, tak jak po wycofaniu się stamtąd sił sowieckich w 1989 roku.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) ostrzega, że w Afganistanie ofiarą konfliktu może paść największa liczba cywilów w ciągu roku, odkąd ONZ prowadzi takie statystyki - powiedziała rzeczniczka UNHCR Shabia Mantoo.

"Obawiamy się przede wszystkim o to, jak konflikt ten wpłynie na los kobiet i dziewcząt. Około 80 proc. osób w Afganistanie, które zostały zmuszone do ucieczki, to kobiety i dzieci" - dodała.

Blisko 400 tys. osób w Afganistanie musiało opuścić swoje domy; powiększą teraz liczbę wewnętrznych uchodźców w kraju, których pod koniec 2020 roku było 2,9 mln - poinformowała Mantoo.

Wcześniej w piątek UNHCR zwróciło się do krajów sąsiadujących z Afganistanem, by nie zamykali granic w sytuacji, gdy błyskawicznie postępuje ofensywa talibów. Ambasady państw zachodnich przygotowują się na wysłanie sił, które mają pomóc w ewakuacji ich pracowników ze stołecznego Kabulu.

Pentagon poinformował, że w ciągu 48 godzin wyśle dodatkowe 3 tys. żołnierzy, żeby pomogli w ewakuacji ambasady USA. Władze brytyjskie przekazały, że wyślą ok. 600 żołnierzy, by pomóc swoim obywatelom opuścić Afganistan. Placówki innych państw i organizacji pomocowych powiadomiły, że również ewakuują swój personel - podaje Reuters.

Kanada również rozmieści siły specjalne w Kabulu, żeby ewakuować personel swojej ambasady - informuje AP.

Od 6 sierpnia bojownicy talibscy, walczący z afgańskim rządem oraz dążący do narzucenia surowej wersji rządów islamskich (szarijatu), przejęli kontrolę nad blisko dwoma trzecimi kraju. (PAP)

