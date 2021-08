Minister spraw wewnętrznych Finlandii i liderka Zielonych Maria Ohisalo zapowiedziała w czwartek, że w związku z sytuacją w Afganistanie podniesiona zostanie liczba przyjmowanych do kraju tzw. imigrantów kwotowych z obecnych ok. 1000 osób rocznie do 2000.

Stosowną poprawkę do budżetu w tej sprawie przedstawi MSW – powiedziała Ohisalo w programie telewizji YLE. Dodała, że napływającym z Afganistanu uchodźcom można pomóc najbardziej poprzez tzw. system kwotowy. Reklama Propozycję szefowej MSW popierają także dwie inne partie koalicji rządowej, kierowanej przez socjaldemokratyczną premier Sannę Marin, tj. Związek Lewicowy (VAS) oraz Szwedzka Partia Ludowa (SFP-RKP). "Potrzebna jest także współpraca międzynarodowa, aby możliwie najwięcej państw postąpiło tak samo" – oceniła liderka lewicy Li Anderson. Chodzi o liczbę migrantów przyjmowanych w ramach, prowadzonego przez urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) programu przesiedleń osób, którym władze ONZ nadały status uchodźców. Fiński parlament, uchwalając budżet na każdy rok, może zdecydować o zwiększeniu liczby tzw. uchodźców kwotowych. W latach 2014-2015, ze względu na pogarszającą się sytuację w Syrii, kwota ta została podniesiona do 1050 osób rocznie; wcześniej było to 750 osób rocznie. Afganistan musiał upaść. Krótka historia amerykańskich błędów i zaniedbań Zobacz również "To oczywiste, że Europie przyjdzie zmierzyć się z napływem tych ludzi (z Afganistanu)" – powiedziała minister Ohisalo. Podkreśliła przy tym, odwołując się do spotkania unijnych szefów MSW z tego tygodnia, że UE jest "bardziej przygotowana" na przyjęcie dużej grupy uchodźców niż w latach 2015-2016, a "celem jest podjęcie działań na wcześniejszym etapie, tj. przewidywać i koncentrować wsparcie na miejscu". Na przyjęcie nowej fali przybyszów przygotowuje się też Fiński Urząd ds. Migracji (MIGRI). Przyjęcie afgańskich uchodźców z krajów sąsiadujących z Afganistanem wymaga decyzji politycznej – skomentował szef urzędu Pekka Nuutinen. Przeciwna przyjmowaniu przez Finlandię kolejnych uchodźców z Afganistanu jest Riikka Purra, nowa liderka największej opozycyjnej partii Finowie. Szefowa tego narodowo-konserwatywnego ugrupowania uważa, że pomoc humanitarną należy kierować do obozów dla uchodźców w tamtym regionie. Do Finlandii, niezależnie od systemu kwotowego, największa liczba uchodźców w historii przybyła na jesieni 2015 roku - blisko 32,5 tys. osób. To wielokrotnie więcej niż rejestrowano w statystykach we wcześniejszych latach.