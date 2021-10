"Odbyłem poważną i konstruktywną rozmowę z Enrique Morą na temat podstaw udanych negocjacji. Zgodziliśmy się na wznowienie rozmów przed końcem listopada. Dokładna data zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu" - napisał na Twitterze Kani, odpowiedzialny w irańskim rządzie za negocjacje w sprawie wznowienia umowy nuklearnej.

Według francuskiego źródła dyplomatycznego, na które powołuje się agencja Reutera, trzy strony porozumienia: Francja, Wielka Brytania i Niemcy, wyraziły żal, że nie otrzymały zaproszenia na spotkanie z Iranem w Brukseli. Trzy państwa dodały, że są gotowe, by spotkać się ze stroną irańską tak szybko, jak to możliwe.

"Nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia. Jesteśmy gotowi do spotkania (...) w najbliższym dogodnym terminie, jednak wyrażamy żal, że Iran odrzucił nasze propozycje spotkania się dzisiaj (tj. w środę - PAP), gdy Ali Bagheri Kani przebywał z wizytą w Europie" - podaje źródło.

Zawarta w 2015 r. umowa nuklearna między Teheranem a USA, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją, Francją i Niemcami przewidywała ograniczenie wzbogacania i produkcji uranu przez Iran w zamian za zniesienie nałożonych na ten kraj międzynarodowych sankcji.

W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje. Iran również przestał wywiązywać się z nałożonych na niego ograniczeń. Zaniepokojone irańskimi postępami nuklearnymi mocarstwa wezwały Teheran do wznowienia rozmów.

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował chęć powrotu do układu z Iranem. Do tej pory w Wiedniu odbyło się sześć rund rozmów dotyczących powrotu do umowy.