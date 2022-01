Zapewnił, że komunikat w sprawie będzie przygotowany, gdy MSZ wyjaśni sprawę. "Sprawę wyjaśniamy i jak będziemy mieli pełną jasność, to zakomunikujemy więcej" - powiedział.

O wydaleniu z Białorusi "pracownika polskiego konsulatu w Brześciu" poinformował w środę w komunikacie tamtejszy resort spraw zagranicznych. "Nie widzimy możliwości kontynuowania pracy na terytorium Białorusi przez tego pracownika konsulatu. Poinformujemy o tym incydencie naszych zagranicznych partnerów. Liczymy, że nasi polscy koledzy wyciągną odpowiednie wnioski" – oznajmił rzecznik białoruskiego MSZ Anatol Hłaz.

Dodał, że w środę wezwano do MSZ polskiego charge d’affaires w związku z - jak to określił - "oburzającym wydarzeniem". Oświadczył, że obywatela Polski podejrzewano o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie obywatelki Białorusi, i dlatego tymczasowo zawieszono mu prawo wyjazdu z Białorusi. 3 stycznia podjął on jednak próbę opuszczenia kraju i ucieczki do Polski, ale został zatrzymany.

Według Hłaza próba ucieczki miała zostać "zainicjowana i zorganizowana przez pracowników konsulatu Polski w Brześciu". (PAP)

autorzy: Marcin Jabłoński, Małgorzata Wyrzykowska