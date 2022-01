„Odrzucamy fałszywą rosyjską narrację, że Ukraina czy NATO są zagrożeniami” - powiedziała Joly podczas konferencji prasowej w Brukseli w czwartek, zwracając uwagę i odnosząc się do rosyjskiej okupacji Krymu, że Rosja już wkroczyła na Ukrainę, relacjonowała agencja The Canadian Press. Joly dodała, że Rosja „może wybrać poważny dialog lub szybkie, ostre konsekwencje”.

„My oczywiście cenimy współpracę z Unią Europejską w kwestii wielu środków zniechęcania, w tym ekonomicznych. Kanada będzie gotowa podjąć dodatkowe działania, szczególnie w odniesieniu do sektora finansowego” - powiedziała Joly.

Kanadyjską minister dziennikarze po raz kolejny pytali o wojskowe wsparcie Kanady dla Ukrainy, w tym sprzedaż broni. Joly zapewniła, że premier Kanady Justin Trudeau „właśnie rozważa wiele różnych opcji”.

Trudeau mówił w środę, że Kanada obawia się „konfliktu zbrojnego”. „Bardzo nas niepokoi stanowisko, jakie zajmuje rząd Rosji, to co mówią, fakt wysłania żołnierzy na granicę z Ukrainą. To zaniepokojenie podzielamy z sojusznikami na całym świecie i rządem Ukrainy” - dodał.

W środę kanadyjska fregata HMCS Montreal wypłynęła w z Halifaksu, kierując się w ramach półrocznej misji NATO na Morze Śródziemne i Morze Czarne. Kanadyjska marynarka wojenna podała na Twitterze, że misja odbywa się w ramach operacji REASSURANCE, kanadyjskiej operacji wojskowej realizowanej w ramach NATO w Europie Centralnej i Wschodniej. Celem jest „wzmacnianie wspólnej obrony NATO (…) także wykazanie siły solidarności sojuszników”, jak to określa na swojej stronie internetowej kanadyjskie ministerstwo obrony.

Joly w tym tygodniu była z wizytą na Ukrainie, gdzie spotykała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantykiej Olhą Stefaniszyną i innymi politykami ukraińskimi. Po rozmowach w Paryżu, w czwartek Joly spotyka się w Brukseli m.in. w sprawach Ukrainy z wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepem Borrellem oraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Kanada uznała niepodległość Ukrainy 30 lat temu. Od 2015 r. Kanada prowadzi na Ukrainie operację UNIFIER. W ramach misji szkoleniowej Kanada wysyła co pół roku grupę 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, którzy przeszkolili 12,5 tys. osób. Ostatnia zmiana miała zakończyć swój pobyt w marcu br. Trudeau powiedział w środę, że rząd zamierza przedłużyć misję szkoleniową.

Z Toronto Anna Lach (PAP)

lach/ tebe/