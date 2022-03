90 proc. – tylu Amerykanów deklarowało poparcie dla prezydenta George’a W. Busha tuż po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. Różnic pomiędzy obecną wojną w Ukrainie a zamachami sprzed dwóch dekad jest z punktu widzenia skutków politycznych co najmniej kilka. Po pierwsze inaczej niż wówczas przedmiotem ataku nie są dziś bezpośrednio Stany Zjednoczone. Po drugie w odpowiedzi na rosyjską agresję Amerykanie nie planują angażować swoich wojsk. Biden wielokrotnie podkreślał, że żaden żołnierz USA nie będzie walczył na terytorium Ukrainy, a oddelegowanie kolejnych oddziałów do Europy ma służyć wyłącznie zabezpieczeniu krajów wschodniej flanki NATO. Wreszcie po trzecie odmienne są konsekwencje obu kryzysów dla samych Amerykanów.

Choć dziś wydaje się to niewiarygodne, w 2001 r. prezydent Bush, pytany o to, jak zwykli obywatele mogą pomóc państwu w wojnie z terrorem, wysyłał ich na zakupy i do Disneylandu. Biały Dom przekonywał, że celem terrorystów jest zastraszenie Amerykanów, uderzenie w amerykański styl życia i amerykańskie firmy. A zatem najlepszą odpowiedzią na atak będzie funkcjonowanie tak, jakby nic się nie stało.