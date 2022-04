Rau zwracał uwagę, że wizyta szefa japońskiej dyplomacji w Polsce przypada w trudnym dla bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego okresie, kiedy doświadczamy brutalnych skutków nieuzasadnionej i niesprowokowanej rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę.

Reklama

Szef MSZ poinformował, że głównym tematem rozmów w Warszawie była Ukraina. "Odbyliśmy merytoryczną dyskusję skoncentrowaną na wojnie w Ukrainie i na jej humanitarnych konsekwencjach. Omówiliśmy też obecną sytuację w Ukrainie i dotychczasowe działania w tej kwestii naszych państw" - relacjonował Rau.

Reklama

"Zdecydowaliśmy się wspierać Ukrainę w tym bardzo trudnym dla niej czasie. Wyrażamy przekonanie, że jedyną drogą do rozwiązania konfliktu była, jest i pozostanie dyplomacja i dialog. Razem ubolewamy, że Rosja wybrała drogę agresji i wojny, zamiast dialogu i dyplomacji" - powiedział minister.

Rau oświadczył, że Polska i Japonia - jako partnerzy podzielający potrzebę zaangażowania na rzecz wolności, praw człowieka, demokracji i bezwzględnego poszanowania prawa międzynarodowego - nie powinny szczędzić wysiłków, aby położyć kres tej wojnie i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej wywołanie.

"Bardzo cenimy silne poparcie Tokio dla bieżących działań, mających na celu powstrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz rosnące wsparcie materialne i humanitarne płynące z Japonii zarówno do Kijowa, jak i do Warszawy. To zaangażowanie Japonii może być wiodącym przykładem dla innych państw" - dodał Rau.

Szef MSZ Japonii: Rosyjska napaść jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego

Stoimy na stanowisku, że rosyjska napaść jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i próbą jednostronnej zmiany status quo przy użyciu siły - powiedział w Warszawie minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem.

Przebywający w Polsce minister spraw zagranicznych Japonii, specjalny wysłannik premiera Japonii ds. pomocy humanitarnej Yoshimasa Hayashi spotkał się w poniedziałek z szefem polskiej dyplomacji.

Na wspólnej konferencji Hayashi podkreślał, że z Rauem rozmawiał o radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Przekazałem ministrowi, że jestem głęboko wstrząśnięty informacją, że w okolicach Kijowa doszło do wyjątkowo okrutnych aktów przemocy wobec ludności cywilnej" - powiedział. "Zamordowanie niewinnych cywilów jest pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Jest to niedopuszczalne i surowo potępiam te działania" - dodał minister.

"Stoimy na stanowisku, że rosyjska napaść jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i próbą jednostronnej zmiany status quo przy użyciu siły" - podkreślał szef japońskiego MSZ. "Dlatego ważnym jest, aby społeczność międzynarodowo zareagowała w sposób zdecydowany i zjednoczony" - stwierdził.

Hayashi wskazał, że "Japonia nie może uznawać, że cała sytuacja jej nie dotyczy". "Chcemy współpracować z Polską, naszym partnerem strategicznym dla obrony wolnego i otwartego porządku na świecie i jednym z elementów tych działań będą dotkliwe sankcje wobec Rosji" - dodał.