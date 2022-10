Jeszcze 10 lat temu o islamizmie rozmawiała tylko skrajna prawica. Lewica udawała, że temat nie istnieje, choć przecież islamiści forsują pomysły, które są sprzeczne z jej wartościami. Najlepiej tę zmianę obserwuje się we Francji. Nad Sekwaną z islamem walczyć chcą dziś również Macron oraz politycy na lewo od niego. To samo dzieje się w Danii, która przyjęła jedne z najsurowszych przepisów antyislamskich. A rządem w Kopenhadze kieruje socjaldemokracja. Minister Mattias Tesfaye, który odpowiadał za nowe prawo, to młody mężczyzna pochodzenia etiopskiego, z kolczykiem i tatuażami. Zdecydowanie nie wpasowuje się więc w typ polityka , którego dotychczas kojarzyło się z takim podejściem do islamu. Innym pomysłem jest to, by z islamizmem walczyć na płaszczyźnie intelektualnej. Grupy te mają prawo istnieć, bo tolerujemy przecież różne problematyczne organizacje. Nie powinno się więc ich delegalizować, tylko sprawić, by nie były akceptowane nawet w środowisku muzułmańskim, a ich przekaz się nie przebijał.