Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w październiku złożono 23 918 wniosków wstępnych, co jest najwyższą liczbą w jednym miesiącu od prawie sześciu lat. Ostatni raz liczba ta była przekroczona w listopadzie 2016 roku (24 574) - wynika ze statystyk BAMF.

Jak podaje BAMF, 23 900 wstępnych wniosków w październiku, to o 28 proc. więcej niż we wrześniu. W porównaniu z październikiem poprzedniego roku to o 80 proc. więcej. Podobnie jak we wrześniu, większość wniosków pochodziło od Syryjczyków (8975), Afgańczyków (3682) i Turków (3324).

Obecny niezwykle silny napływ osób ubiegających się o azyl następuje jednocześnie z przyjmowaniem setek tysięcy uchodźców z Ukrainy - którzy jednak nie muszą ubiegać się o azyl, ale otrzymują tytuł ochronny bez procedury - zauważa "Welt".