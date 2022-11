Reklama

Szef polskiego rządu udaje się w czwartek do Koszyc na pierwsze spotkanie premierów państw Grupy V4 - tworzonej przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry - pod przewodnictwem Słowacji. Przed wylotem podczas konferencji prasowej premier pytany był, jak zamierza przekonywać premiera Węgier Wiktora Orbana, żeby ten nie blokował wstępu Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Powiem mu wprost

"Będę go przekonywał przede wszystkim wspólnotą interesów, bezpieczeństwem regionalnym. Powiem mu wprost, że dla Polski jest to jeden z najważniejszych aktów, zmian w prawie międzynarodowym, czyli przystąpienie (do NATO - PAP) Finlandii i Szwecji jako wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, wzmocnienie bezpieczeństwa Europy Środkowej".

Szef rządu dodał, że ma nadzieję, iż przekonywanie Orbana będzie skuteczne, bo jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski i Europy.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Szwecja i Finlandia złożyły w maju wnioski o dołączenie do NATO. Węgry i Turcja są jedynymi krajami Sojuszu, które jeszcze nie ratyfikowały protokołów w sprawie poszerzenia paktu.

Autor: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski