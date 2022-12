"Wypłata zasiłków ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu" - przekazano w komunikacie.

Według szwedzkiego Urzędu ds. Zarządzania Kryzysowego (MSB) w piątek doszło do ataku na system informatyczny jednej z kas ubezpieczenia od bezrobocia. Po tym incydencie zdecydowano o zamknięciu dostępu do wszystkich instytucji wypłacających zasiłki, gdyż korzystają one z tego samego oprogramowania.

Problemy techniczne miały w ostatnich dniach także inne instytucje w Szwecji. W czwartek przez 10 minut nie działała strona internetowa szwedzkich sił zbrojnych na skutek ataku przeciążeniowego - sztucznie generowanej dużej liczby wejść. Jak podało w komunikacie wojsko, awaria nie wpłynęła na działalność operacyjną sił obrony kraju. Wciąż w pełni nie działa system informatyczny miasta Norrkopeping, zakłócając pracę urzędników.

W ostatnich dniach wystąpiły także problemy m.in. z elektronicznym systemem rezerwacji pralni we wspólnotach mieszkaniowych.

Według mediów przyczyną większości problemów różnych instytucji mógł być cyberatak na dostawcę rozwiązań informatycznych koncernu Softronic, z których korzysta wiele urzędów oraz instytucji. W poniedziałek firma przekazała w komunikacie rozesłanym mediom, że "wciąż pracuje nad rozwiązaniem problemu związanego z bezpieczeństwem".

MSB poinformowało, że jest prowadzone dochodzenie w sprawie cyberataków, na razie nieznany jest jego sprawca.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)