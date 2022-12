Reklama

Mustafę uznano za winnego zatrzymywania i torturowania w latach 90. więźniów postrzeganych jako zwolenników Serbii oraz zamordowanie jednego z nich. Skazany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Pojednanie społeczności zamieszkujących Kosowo

Mężczyznę aresztowano w Kosowie w 2020 roku i wysłano do Holandii, gdzie znajduje się siedziba będących częścią kosowskiego systemu prawnego Izb Specjalistycznych. Przedstawiająca wyrok sędzia Mappie Veldt-Foglia przyznała, że jest on "kamieniem milowym prac Izb", który może doprowadzić do "pojednania społeczności zamieszkujących Kosowo".

Armia Wyzwolenia Kosowa rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90. W 1998 wszczęła walki z serbskimi siłami rządowymi, zaczęła prześladować serbską ludność cywilną i tych Albańczyków, którzy nie popierali działań partyzantów. Z szeregów UCK wywodzi się m.in. pierwszy premier niepodległego Kosowa i były prezydent Republiki Hasim Thaci, przeciwko któremu również toczy się postępowanie w sprawie domniemanych zbrodni wojennych.