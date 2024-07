Rozejm przewiduje dobrowolny powrót przesiedleńców i nieograniczony dostęp personelu humanitarnego do zagrożonych grup ludności z prowincji Kiwu Północne we wschodniej części DRK.

Na terenach tych armia Demokratycznej Republiki Konga od ponad dwóch lat walczy z rebeliantami z M23, których według Kinszasy wspierają wojska sąsiedniej Rwandy.

Reklama

Kigali konsekwentnie zaprzecza, by wysyłało swoje siły do DRK, choć do zaprzestanie wsparcia M23 i wycofania wojsk z Konga wzywają Rwandę Stany Zjednoczone i Francja. Szacuje się, że od marca 2022 r. około 6,9 mln ludzi zostało wypędzonych ze swoich domów w wyniku prowadzonych tam walk.