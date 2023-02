Artykuł opublikowany w środę przez Genewskie Centrum Biznesu i Praw Człowieka oraz NYU Stern Center for Business and Human Rights mówi, że firmy, które kupują kobalt, angażują się w „daremne” działania, próbując odróżnić przepływy z kopalń przemysłowych od znaczącej produkcji z rzemieślniczego wydobycia na małą skalę, czyli ASM (Artisanal and Small-Scale Mining).

„Bez kobaltu ASM nabywcy nie będą w stanie zaspokoić globalnego popytu, który według prognoz ma wzrosnąć czterokrotnie do 2030 r.”, powiedziała Dorothee Baumann-Pauly, dyrektor Centrum Genewskiego i autorka artykułu.

Duża rola Kongo

Kongo odpowiada za prawie 70 proc. światowych dostaw kobaltu, który jest produkowany głównie w projektach przemysłowych kontrolowanych przez międzynarodowe firmy, w tym Glencore Plc i CMOC Group Ltd. Ale według Darton Commodities surowiec wydobywany przez ASM może stanowić prawie 20 proc. produkcji Konga.

Sformalizowanie praktyk ASM pomogłoby zająć się pierwotnymi przyczynami naruszeń praw człowieka, złagodzić skrajne ubóstwo w społecznościach pracowniczych i poprawić standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy, czytamy w gazecie.

Raport dotyczy wyników projektu pilotażowego, w którym w latach 2018-2020 pracowano z górnikami rzemieślniczymi w kopalni Mutoshi w południowo-wschodnim Kongu. Inicjatywa była prowadzona przez Trafigura Group, kongijską firmę górniczą Chemaf Sarl, NGO Pact i lokalną spółdzielnię górniczą.

Raport z projektu Mutoshi wykazał, w jaki sposób formalizacja może poprawić bezpieczeństwo górników, zachęcić aktywizacji kobiet i zmniejszyć pracę dzieci. W raporcie stwierdzono również, że wiele wprowadzonych praktyk nie jest już przestrzeganych, a warunki pracy uległy pogorszeniu.

Trafigura i Chemaf zamknęli projekt Mutoshi w związku z pandemią Covid-19 i decyzją Konga o stworzeniu państwowego rzemieślniczego monopolu na kobalt.

Trafigura pomogła również sfinansować proponowany przez Kongo rzemieślniczy monopol na kobalt, znany jako Entreprise Generale du Cobalt. Projekt jest obecnie wstrzymany, ponieważ rząd decyduje o strukturze firmy.

„Konieczne jest, aby firmy dostrzegły tę okazję do zachęcenia do formalizacji i odpowiedzialnego wydobycia kobaltu, aby przyczynić się do globalnej transformacji energetycznej, która jest nie tylko ekologiczna, ale także sprawiedliwa” – powiedział Baumann-Pauly.