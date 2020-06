Małżeństwo 60-latków trafiło do szpitala zakaźnego Spallanzani prosto z hotelu w Wiecznym Mieście, co wywołało we Włoszech pierwszy alarm w związku z wykryciem groźnego wirusa. Pod koniec stycznia rząd Giuseppe Contego zawiesił komunikację lotniczą z Chinami i ogłosił kryzys sanitarny.

Oboje turystów, którzy przyjechali do Włoch z chińskiego epicentrum pandemii, było w ciężkim stanie. Ich kuracja trwała do połowy marca, wtedy wrócili do swojego kraju.

W czwartek szpital poinformował, że otrzymał od byłych pacjentów 40 tysięcy dolarów na badania nad koronawirusem. "To szczodry gest, który jest nagrodą dla naszej pracy" - podkreślił Francesco Vaia z dyrekcji znanego szpitala, w którym w ostatnich miesiącach przebywało kilkaset zakażonych wirusem osób.

Uznanie dla tego gestu wyraził szef wydziału do spraw służby zdrowia w stołecznym regionie Lacjum Alessio D'Amato. "Jest chińskie powiedzenie: kto wraca z podróży nie jest tą samą osobą, która w nią wyruszyła" - powiedział mediom.

D'Amato zaprosił darczyńców do Rzymu.