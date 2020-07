RKI dodał, że od początku pandemii nosicielstwo koronawirusa potwierdzono w Niemczech u co najmniej 207 828 osób, z których 9136 zmarło, a 191,8 tys. już wyzdrowiało. W środę odnotowano sześć zgonów. Jeszcze do niedawna liczba nowych infekcji wahała się od 300 do 500 dziennie.

Kierująca w Senacie (rządzie krajowym) Berlina resortem oświaty Sandra Scheeres zapowiedziała w czwartek, że w nowym roku szkolnym - który rozpocznie się tam 10 sierpnia - uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkół będą musieli przestrzegać rygorystycznych zasad ochrony przed infekcją. Obejmie to między innymi obowiązek noszenia masek na korytarzach, w pomieszczeniach pobytowych i w toaletach, lecz nie w salach lekcyjnych.

Obowiązek taki zamierza po wakacjach wprowadzić również Badenia-Wirtembergia. Natomiast inne kraje związkowe postulują tutaj dobrowolność lub - jak w przypadku Hesji czy Saksonii - chcą pozostawić tę sprawę do rozstrzygnięcia samym szkołom.

Francja: 1377 nowych infekcji koronawirusem

Ostatniej doby we Francji wykryto 1377 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a łącznie od początku pandemii stwierdzono w tym kraju SARS-CoV-2 u 186 573 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło we Francji 16 osób; łączna liczba zgonów to 30 254.

W ostatnim tygodniu dzienna liczba przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 1000, po raz pierwszy od połowy maja, gdy we Francji rozluźniono restrykcje związane z epidemią - poinformowały w czwartek władze.

We francuskich szpitalach 381 osób przebywa obecnie na oddziałach intensywnej terapii z powodu Covid-19. Jednocześnie spadła liczba osób hospitalizowanych z koronawirusem - z 5450 do 5375.