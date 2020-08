Ministerstwu spraw zagranicznych Łukaszenka nakazał informowanie zagranicznych partnerów o sytuacji na Białorusi. „Żeby wiedzieli, co dzieje się na Białorusi, oficjalny punkt widzenia. I uprzedzić ich – nie wstydźcie się – o odpowiedzialności za wzniecanie zamieszek. Finansowanie to jest właśnie wzniecanie” – powiedział Łukaszenka, podsumowując posiedzenie białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, poświęcone sytuacji w kraju.

Łukaszenka do resortu obrony: obserwować wojska NATO w Polsce i na Litwie

Zwrócenie szczególnej uwagi na przemieszczanie się wojsk NATO na terytorium Polski i Litwy zlecił w środę prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ministerstwu obrony. To jeden z wyników posiedzenia białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, poświęconego sytuacji w kraju.

„Powinniśmy śledzić kierunki ich (wojsk NATO - PAP) przemieszczania się oraz ich zamysły. Obecnie wszystkie je widzimy. Nie niepokoi nas to, ale są poszczególne przypadki, zwłaszcza na kierunku grodnieńskim, które dają do myślenia”- powiedział Łukaszenka.

„Dlatego musimy podjąć kroki i nie bać się wyprowadzania naszych sił zbrojnych i sprzętu na tych kierunkach, gdzie dochodzi do przemieszczania się (wojsk NATO – PAP)” – podkreślił Łukaszenka.

Łukaszenka do KGB: szukajcie organizatorów zamieszek

Poszukiwać organizatorów zamieszek na ulicach i udaremniać ich działania polecił w środę prezydent Alaksandr Łukaszenka Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) po posiedzeniu białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, poświęconej sytuacji w kraju.

„Bez względu na to, jak trudne to jest, należy kontynuować i robić maksimum tego, co się da” – powiedział Łukaszenka.

Struktury KGB otrzymały również zadanie wykrywania kanałów finansowania zamieszek.