Komisarz Arcuri, który był gościem kongresu federacji lekarzy rodzinnych na Sardynii, oświadczył: "Musimy być dumni jako Włosi. Na początku pandemii mieliśmy kłopot z dystrybucją maseczek niezbędnych w miejscach największego ryzyka".

Podkreślił, że wszystkie rozsyłane do szkół maseczki produkowane są we Włoszech. "To wielka operacja rekonwersji produkcji" - powiedział.

Szef krajowego Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro zapewnił, że szerzenie się zakażeń koronawirusem wśród uczniów i personelu szkolnego jest "skrupulatnie monitorowane i obecnie jest bardzo ograniczone".

"Protokoły postępowania działają" - dodał. Prezes Instytutu zaznaczył, że prowadzone są działania po to, aby uczniowie mogli dalej chodzić do szkół.