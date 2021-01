"Ta fala zatrzymań wzbudza nasze duże zaniepokojenie. Tak samo jak zatrzymanie pana Nawalnego. Zaczniemy od tego tematu" - powiedział Borrell w krótkim oświadczeniu wygłoszonym przed rozpoczęciem spotkania szefów dyplomacji państw UE.

Oprócz tego - jak poinformował wiceprzewodniczący KE - ministrowie będą dyskutować o relacjach z Turcją, współpracy z nową administracją USA, strategii walki z Covid-19, sytuacji w Rogu Afryki, Bośni i Hercegowinie, dyplomacji klimatycznej oraz stosunkach z Wielką Brytanią w dziedzinie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności.

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis proszony przed spotkaniem o komentarz w sprawie Rosji sparafrazował słowa znanej piosenki Johna Paula Langa: "Change is in the air" (zmiana wisi w powietrzu).

"To dlatego Władimir Putin jest tak zdenerwowany. Dlatego zatrzymał 3,5 tys. osób na ulicach, dlatego zatrzymał pana Nawalnego i jego żonę. UE powinna wysłać bardzo jasny i zdecydowany sygnał, że jest to nie do zaakceptowania" - postulował. Zwrócił uwagę, że UE ma skuteczny mechanizm reagowania na takie sytuacje. Jest nim, zdaniem ministra, globalny system sankcji za łamanie praw człowieka.

"Uważam, że powinien być użyty w zdecydowany sposób, żeby wysłać sygnał, że łamanie praw człowieka gdziekolwiek ma miejsce - w Mińsku, w Moskwie, czy w Hongkongu - nie będzie tolerowane" - dodał.

Reklama

Wcześniej państwa UE we wspólnym oświadczeniu potępiły zatrzymanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i zaapelowały o jego uwolnienie.

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau spotkał się przed posiedzeniem Rady z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii. Poinformowało o tym na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

W weekend w ponad 100 miastach Rosji odbyły się protesty, których uczestnicy żądali uwolnienia Nawalnego z aresztu śledczego. W Moskwie protest zgromadził - według różnych danych - od 15 tys. do 50 tys. osób. W całym kraju zatrzymano, według danych z niedzieli, 3521 osób.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)