Salles miał poręczyć, że ładunek drewna o wartości ok. 25 mln dolarów pochodził z legalnych źródeł. Policja ustaliła jednak, że drewno zarejestrowano wbrew przepisom. Ponadto, jak podała agencja AP, trwa dochodzenie w sprawie zaangażowania byłego już ministra w nielegalny wywóz drewna do USA i Europy.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro i były minister Salles byli zwolennikami polityki rozwoju Amazonii, co zdaniem krytyków zachęcało do zawłaszczania ziemi i nielegalnej działalności biznesowej na obszarach chronionych, co przyspiesza proces wylesiania.

Sallesa ma zastąpić dotychczasowy szef departamentu ds. Amazonii w ministerstwie środowiska Joaquim Alvaro Pereira Leite.