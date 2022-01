"Holokaust był europejskim kataklizmem. Do tego kataklizmu doprowadził antysemityzm. Antysemityzm dehumanizuje naród żydowski. W nazistowskich Niemczech ta dehumanizacja otworzyła drzwi do Zagłady. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć" - oznajmiła von der Leyen, informując, że 27 stycznia, w 77. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, siedziba główna KE - budynek Berlaymont - zostanie podświetlony hashtagiem "#WeRemember". Komisja dołączy tym samym do kampanii zorganizowany przez Światowy Kongres Żydów i UNESCO ku czci pamięci ofiar Zagłady.

"Celem naszego działania jest zapewnienie Żydom w całej Europie możliwości życia zgodnie z ich tradycjami religijnymi i kulturowymi. Ponieważ Europie może powodzić się tylko wtedy, gdy dobrze wiedzie się również jej społecznościom żydowskim. Ponieważ życie żydowskie jest integralną częścią historii Europy i przyszłości Europy" - dodała przewodnicząca KE.