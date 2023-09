"Niemcy stały się burdelem Europy", musimy wprowadzić zakaz kupowania usług seksualnych, podobny do tzw. modelu nordyckiego, by pomóc setkom tysięcy kobiet, chronić je przed przemocą i uwolnić od zależności od przestępców — mówi wiceprzewodnicząca chadeckiej frakcji CDU/CSU w Bundestagu Dorothee Baer we wtorkowym wywiadzie dla "Bilda".

"Pilnie potrzebujemy zmiany paradygmatu: zakazu kupowania usług seksualnych w Niemczech - podkreśliła polityk CSU - to de facto zakazałoby prostytucji - z korzyścią dla kobiet". Obecnie sytuacja prostytutek w Niemczech jest "dramatyczna" - zaznaczyła Baer. Według jej szacunków, w kraju jest obecnie około 250 000 prostytutek, z których zdecydowana większość pochodzi z zagranicy. Tylko około 10 proc. z nich jest zarejestrowanych. Reklama Ustawa o prostytucji obowiązuje w Niemczech od 2002 roku. Zgodnie z nią prostytucja jest "normalnym zawodem" - przypomina "Bild". Turystyka seksualna w Niemczech Reklama Zdaniem Baer "Niemcy stały się burdelem Europy; Niemcy są obecnie bardzo atrakcyjne także na całym świecie jako kraj dla turystyki seksualnej". Polityk CSU wskazuje, że zdecydowana większość kobiet jest zwabiana do Niemiec fałszywymi obietnicami, a następnie zmuszana do prostytucji. Poparcie dla rządu Orbana ciągle spada. Już dawno nie było tak niskie Zobacz również "To jest handel ludźmi w środku Europy, to jak niewolnictwo" - zauważyła Baer. "Ponadto kobiety są źle traktowane w najgorszy sposób - przez swoich klientów i sutenerów" - dodała. Baer, wraz z innymi posłami, dąży do wprowadzenia tzw. modelu nordyckiego. Obowiązuje on między innymi w Szwecji. Przewiduje on, że klienci ponoszą odpowiedzialność karną za płacenie za usługi seksualne, podczas gdy prostytutki nie są karane. W Szwecji liczba prostytutek spadła "drastycznie" wraz z wprowadzeniem zakazu kupowania seksu - stwierdziła Baer. "Nie może być prawdziwej równości, dopóki akceptujemy traktowanie setek tysięcy kobiet jak niewolnic" - podkreśliła polityk. Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP) Artur Patrzylas Dalszy ciąg materiału pod wideo