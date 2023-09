Faeser powiedziała w piątek telewizji ARD, że proces dobrowolnego przyjmowania imigrantów został zawieszony, "ponieważ Włochy nie wykazały chęci przyjęcia z powrotem ludzi w ramach procedury dublińskiej". Dodała jednak: "teraz oczywiście jasne jest, że wypełniamy również nasz obowiązek solidarności".

Mechanizm solidarności został uzgodniony w czerwcu ubiegłego roku przez kilka krajów UE, w tym Niemcy. Pierwotnie Berlin obiecał przejąć 3,5 tys. osób ubiegających się o azyl ze szczególnie obciążonych państw na południowych granicach Europy. Do tej pory 1,7 tys. osób ubiegających się o ochronę zostało przeniesionych za pośrednictwem tak zwanego europejskiego mechanizmu dobrowolnej solidarności, aby przejść procedurę azylową w Niemczech - pisze dpa.

W środę poinformowano, że Niemcy zawiesiły do odwołania dobrowolne przyjmowanie migrantów z Włoch ze względu na "wysoką presję migracyjną do Niemiec" i "zawieszenie transferów dublińskich" przez Włochy. Zgodnie z obowiązującym prawem UE osoby ubiegające się o azyl, które przenoszą się do innego państwa członkowskiego bez pozwolenia, powinny zostać odesłane do pierwszego kraju na terenie UE, do którego dotarły.

Z Berlina Berenika Lemańczyk