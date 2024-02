W zeszłym miesiącu obywatel Turcji został zabity przez dwóch napastników we włoskim kościele katolickim Santa Maria w Stambule. Policja schwytała podejrzanych o dokonanie ataku.

IS przyznało się wcześniej do przeprowadzenia zamachu, twierdząc, że był odpowiedzią na wezwania przywódców organizacji terrorystycznej do atakowania Żydów i chrześcijan.

W ostatnich dniach dochodzi w Turcji do masowych aresztowań osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. W środę zatrzymano 90 ludzi w związku z wtorkowym atakiem na punkt kontrolny przed sądem w Stambule.

