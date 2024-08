Wojska USA w Izraelu? Amerykanie są przeciwko

Rezultaty ankiety przeprowadzonej przez think tank Chicago Council on Global Affairs dowiodły, że 55 proc. Amerykanów sprzeciwia się wysyłaniu sił zbrojnych do Izraela, by wesprzeć to państwo w ewentualnej wojnie z krajami arabskimi. Takie rozwiązanie poparło 41 proc. respondentów.

Odpowiedzi różniły się w zależności od preferencji wyborczych uczestników badania. Zwolennicy Republikanów w większości poparli takie posunięcie - 55 proc. z nich zadeklarowało, że opowiada się za wysłaniem wojsk. Pozytywnie do tego pomysłu odniosło się tylko 35 proc. stronników Demokratów i wyborców niezależnych.

Preferencje wyborcze a poparcie dla Izraela

Po raz ostatni większość Amerykanów sprzeciwiała się pełnowymiarowemu zaangażowaniu USA w obronę Izraela w 2014 roku. Takiej decyzji nie popierało wówczas 53 proc. ankietowanych. (PAP)