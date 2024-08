Spotkanie Starmera z Macronem

Starmer przyleciał do Paryża z Berlina, gdzie poprzedniego dnia został przyjęty przez kanclerza Olafa Scholza. W środę wieczorem wziął udział w inauguracji Igrzysk Paraolimpijskich, a w czwartek spotkał się z francuskimi przedsiębiorcami, a potem w Pałacu Elizejskim z Macronem.

„Omówiliśmy sytuację w Ukrainie, jak można się było spodziewać, sytuację na Bliskim Wschodzie, kwestie dwustronne w zakresie handlu, obrony i bezpieczeństwa, ale także szerszy reset, którego chcę w odniesieniu do naszych stosunków, nie tylko z Francją, ale ogólnie z UE” – powiedział Starmer po spotkaniu z francuskim prezydentem.

W komunikacie wydanym przez Downing Street napisano, że obaj politycy rozmawiali o lipcowym szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się w Pałacu Blenheim koło Oxfordu, i zgodzili się co do znaczenia dalszego wzmacniania i poszerzania bliskich relacji między Wielką Brytanią a Francją w nadchodzących miesiącach.

„Przywódcy zgodzili się co do pilności zakończenia negocjacji w sprawie zawieszenia broni (na Bliskim Wschodzie) oraz znaczenia dążenia do rozwiązania politycznego, które otworzy nieodwracalną drogę do państwa palestyńskiego obok państwa Izrael, co może zapewnić trwałe bezpieczeństwo zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom” – napisano.

Negocjacje w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie

„Przechodząc do wspólnego wyzwania, jakim są przeprawy małymi łodziami, premier z zadowoleniem przyjął wspólne działania Wielkiej Brytanii i Francji, a przywódcy zgodzili się zrobić więcej razem, aby zlikwidować szlaki przemytnicze dalej (od Kanału La Manche – PAP) i zwiększyć wymianę informacji wywiadowczych” – dodano.

Akurat w czasie wizyty Starmera we Francji podano, że liczba nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się od początku roku do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche, przekroczyła 20 tys. W środę przepłynęło kolejnych 614 osób, co jest drugim najwyższym bilansem dobowym od początku roku, i w efekcie tegoroczny bilans wzrósł do 20 433 osób.

Starmer po objęciu urzędu premiera w dniu 5 lipca rozpoczął zgodnie z przedwyborczą zapowiedzią reset relacji z Unią Europejską. Podczas wizyty w Niemczech wraz z Scholzem uzgodnił zawarcie nowego traktatu dwustronnego, jednak ponownie podkreślił, że reset nie oznacza odwracania brexitu i nie próbuje on w ten sposób doprowadzić do powrotu kraju do UE. (PAP)