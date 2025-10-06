Wyniki sondażu dla Radia ZET, w którym respondenci zostali spytani, czy ich zdaniem należy strzelać do rosyjskich samolotów wojskowych, naruszających przestrzeń NATO, opublikowano na portalu radia w poniedziałek.

Większość Polaków za strącaniem rosyjskich samolotów nad NATO

Jak czytamy, za strącaniem rosyjskich samolotów jest łącznie 72,3 proc. badanych, w tym 38,1 proc. „zdecydowanie” za, a 34,2 proc. „raczej” za. „Zdecydowanie” przeciwko takim rozwiązaniom jest 4,6 proc. badanych, a „raczej” przeciwko - 12,1 proc. Z kolei 11 proc. nie umiało jednoznacznie opowiedzieć się za lub przeciwko strącaniu rosyjskich samolotów.

Podział opinii według poglądów politycznych

„Co ciekawe, jak wynika z badania, odpowiedzi różnią się w zależności od poglądów politycznych. Zbliżone stanowisko w kwestii strzelania do rosyjskich samolotów prezentują wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL. 65 proc. ankietowanych deklarujących, że w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali na KO i 60 proc. tych, którzy poparli koalicję Trzeciej Drogi, uważa, że należy strzelać. 20 proc. wyborców KO i 36 proc. Trzeciej Drogi twierdzi z kolei, że nie” - zauważa Radio ZET.

Najbardziej zdecydowane jednak - jak czytamy - są opinie wyborców Lewicy, z których łącznie ok. 95 proc. popiera strącanie rosyjskich maszyn nad terytorium Polski i pozostałych krajów NATO, a jedynie ok. 4 proc. jest „raczej” przeciwko.

Jeśli chodzi o wyborców prawicy, to - jak wskazuje Radio ZET - wśród sympatyków PiS 77 proc. jest za strącaniem intruzów, a 14 proc. jest przeciwko. W przypadku wyborców Konfederacji, Radio ZET podaje, że 67 proc. popiera strzelanie do rosyjskich maszyn, przeciw jest natomiast ok. 10 proc.

Jak wskazano, badanie na zlecenie Radia ZET zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą CATI (wywiadów telefonicznych) 26 i 27 września br. na reprezentatywnej próbie 1073 Polaków.