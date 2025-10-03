Postawienie myśliwców F-35 w stan gotowości

Jak przekazano, myśliwce zostały postawione w stan gotowości w bazie Skrydstrup na południu Półwyspu Jutlandzkiego, a fregata Niels Juel, wyposażona w radary, czujniki i śmigłowiec pokładowy, wypłynęła na Morze Bałtyckie.

Fregata Niels Juel wypływa na Morze Bałtyckie

Dowództwo duńskiego wojska przypomniało w komunikacie, że rozmieszczenie duńskich jednostek odbywa się w ramach Wschodniej Straży NATO, ustanowionej jako odpowiedź na naruszenia we wrześniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Wsparcie dla wschodniej flanki NATO

Według dowódcy duńskich sił powietrznych Jana Dama „myśliwce F-35 mogą szybko reagować na wszelkie incydenty”. Z kolei dowódca marynarki wojennej Soeren Kjeldsen ocenił, że fregata Niels Juel „wniesie istotny wkład we wzmocnienie obrony powietrznej”. – Śmigłowiec Seahawk stanowi „przedłużenie” okrętu, umożliwia szybkie uzupełnienie danych z radaru i czujników – zauważył.

Czas trwania misji będzie zależeć od konkretnych potrzeb operacyjnych NATO – podkreślono w oświadczeniu.