Ministerstwo obrony Białorusi poinformowało w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że "w ramach kontroli gotowości bojowej, na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych realizowany jest szereg działań, mających na celu doprowadzenie armii do najwyższego poziomu gotowości bojowej w celu weryfikacji". Co to oznacza?

Nagły rozkaz Aleksandra Łukaszenki. Wojsko Białorusi wyszło z koszar

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa stwierdził, że sprawdzanie gotowości bojowej białoruskiej armii jest odpowiedzią na zachodnie ćwiczenia wojskowe i "histerię Zachodu". W pierwszym etapie skoncentrowano się na gotowości bojowej, m.in. ochronie przed dronami, obsadzie osobowej i rozmieszczeniu wojsk - poinformował Alaksandr Walfowicz, cytowany przez portal Zierkało.

"Kilka jednostek przeprowadzi szereg działań, mających na celu doprowadzenie ich do gotowości bojowej, wyruszy w wyznaczone rejony i wykona działania określone w rozporządzeniu" - poinformowano w komunikacie. – Wszystkie te działania mają na celu zademonstrowanie Zachodowi, że jeśli cokolwiek się wydarzy, będziemy gotowi bronić naszego kraju – podkreślił Walfowicz.

W drugim etapie jednostki wojskowe maszerują do wyznaczonych rejonów, pokonując m.in. przeszkody wodne, wykorzystując w tym celu zbudowane pontonowe przeprawy.

Łukaszenka wzywa sojuszników. "Nie możemy wikłać się w awantury"

W piątek Łukaszenka spotkał się z liderami Wspólnoty Niepodległych Państw. Według państwowej agencji BelTA w trakcie szczytu białoruski dyktator "nakreślił strategiczne kierunki rozwoju WNP".

- Zwalczanie terroryzmu, wzmacnianie bezpieczeństwa granic i zwalczanie przestępczości transnarodowej - te zagadnienia już dawno przestały być zadaniami poszczególnych agencji, a stały się elementami bezpieczeństwa narodowego każdego państwa WNP - mówił Łukaszenka.

- Po pierwsze, naszym absolutnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie pokoju w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Nie możemy pozwolić, aby państwa WNP uwikłały się w niebezpieczne awantury, które zagrażają zarówno naszemu regionowi, jak i całej ludzkości - oświadczył białoruski dyktator.

Białoruska armia przeprowadza manewry. Co to oznacza dla Polski?

Manewry Białorusi mają kontekst międzynarodowy. W połowie września odbyły się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia "Zapad-2025", których oficjalnym celem było skoordynowanie działań wojsk obu państw i zapewnienie bezpieczeństwa regionalnego. Obecne działania białoruskiej armii mają wzmocnić wizerunek kraju jako państwa gotowego do natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych.