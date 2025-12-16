Komentując amerykańską inicjatywę mającą doprowadzić do zawieszenia broni, Riabkow oświadczył, że strony konfliktu są „na krawędzi” dyplomatycznego rozwiązania, które zakończyłoby wojnę, rozpoczętą agresją Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wyraził nadzieję, iż porozumienie zostanie osiągnięte „raczej prędzej niż później”.

Żadnych kompromisów

Wiceszef MSZ stwierdził, że Rosja musi zachować kontrolę nad okupowanym od 2014 r. Krymem i obwodami donieckiem, ługańskiem, zaporoskim i chersońskim – na południu i wschodzie Ukrainy. „Nie możemy w żadnej formie pójść na kompromis w tej sprawie” – powiedział Riabkow.

Ile warte są zapewnienia Moskwy?

Riabkow - przypomniała stacja ABC News - przed rosyjską inwazją zapewniał, że Ukraina nie jest zagrożona. Kiedy w styczniu 2022 roku wojska rosyjskie gromadziły się wzdłuż granic Ukrainy, Riabkow oświadczył, że Moskwa „nie ma zamiaru atakować, przeprowadzać ofensywy ani najeżdżać Ukrainy”.

„Dosłownie 90 proc.” problemów jest rozwiązane?

Urzędnicy administracji USA zasygnalizowali w poniedziałek wieczorem, że zawarcie porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą może być bliższe niż kiedykolwiek, informując reporterów pod warunkiem zachowania anonimowości, że „dosłownie 90 proc.” problemów między tymi dwoma walczącymi krajami zostało rozwiązanych - zauważyła ABC News.