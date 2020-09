„Nasz świat ma kłopoty. Pandemia Covid-19 ujawniła luki, słabości i nierówności, którym pozwolono się rozwijać zbyt długo. Młodzi ludzie często mieszczą się na pierwszej linii tej niesprawiedliwości. (…) Obecnie około jedna trzecia z nich nie ma dostępu do zdalnego uczenia się” – podkreślił Guterres w trakcie konferencji online.

Zwrócił uwagę, że dostępu do zdalnego uczenia się najbardziej brakuje uczniom z najbiedniejszych gospodarstw domowych i mieszkańcom obszarów wiejskich. Należą do prawie połowy ludzi na świecie, którzy nie mają dostępu do Internetu.

„Możemy i musimy to zmienić. Głęboko wierzę, że edukacja i technologia cyfrowa to dwie z najważniejszych inwestycji, jakie możemy poczynić, ponieważ reagujemy na Covid-19 i kładziemy podwaliny pod mocne ożywienie i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju” – wyjaśniał.

Guterres przyznał, że jego pokolenie nie zareagowało właściwie na globalne wyzwania, przed którymi stoimy. Impet zmianom nadają na całym świecie młodzi ludzie. „Młodzi ludzie przewodzą walce z nierównością, dyskryminacją i podziałami, a także w walce z klimatem, prawami człowieka, równością płci oraz zrównoważonymi gospodarkami i społeczeństwami” – przekonywał szef ONZ.

Wykorzystanie zasobów w cyfrowym kształceniu młodych ludzi uznał za inwestycję w budowanie spójności społecznej i zmniejszanie nierówności, które blokują rozwój ludzki i wzrost gospodarczy.

Reklama

„Ale te inwestycje nie mogą być odgórne. Te dni się skończyły. Sami młodzi ludzie muszą być w czołówce, mając moc podejmowania decyzji, wnosząc swoją kreatywność, energię i umiejętności rozwiązywania problemów i największych wyzwań świata” – argumentował Guterres.

Do przeszkód zaliczył dyskryminację społeczną, nierówny dostępu do edukacji, technologii, wydłużony czas spędzany na obowiązkach opiekuńczych. Nawiązał też do inicjatywy globalnego przełomu w dziedzinie łączności cyfrowej „Generation Unlimited”, której celem jest zapewnienie młodym ludziom umiejętności cyfrowych.

„Mamy pokoleniową okazję, by na nowo wyobrazić sobie edukację na potrzeby czwartej rewolucji przemysłowej, poprzez rozwój nowoczesnych, odpowiednich programów nauczania i umiejętności. Partnerzy Generation Unlimited już opracowują skuteczne i innowacyjne programy edukacyjne, szkoleniowe i zatrudnienia" - mówił.

Apelował o zaangażowanie zasobów finansowych i politycznych ze strony zaawansowanych, jak i wschodzących gospodarek, agencji międzynarodowych oraz sektora prywatnego, aby „każda szkoła i społeczność była połączona z Internetem, a każda młoda osoba miała dostęp do edukacji, szkoleń i możliwości w celu wykorzystania ich potencjału”.