"Jestem głęboko zasmucony doniesieniami dotyczącymi trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Moje myśli kierują się do wszystkich, których to dotyczy. NATO jest gotowe pomóc naszym sojusznikom, Grecji i Turcji" - napisał na Twitterze Norweg.

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie wynoszącej, według różnych służb geologicznych, od 6,6 do 7 nawiedziło w piątek Morze Egejskie i było odczuwalne na zachodzie Turcji i w Grecji. Władze tego pierwszego kraju informują o co najmniej czterech zabitych i 120 rannych.

Epicentrum trzęsienia znajdowało się ok. 17 km od wybrzeża prowincji Izmir na zachodzie Turcji, a ognisko wstrząsów było na głębokości 16 km - podała turecka agencja katastrof i sytuacji nadzwyczajnych AFAD. Według USGS ziemia zatrzęsła się na głębokości 10 km, a epicentrum było 33,5 km od tureckiego wybrzeża.

Mieszkańcy greckiej wyspy Samos zostali wezwani do trzymania się z dala od wybrzeża. Doszło tam do "minitsunami" i szkód materialnych - informuje agencja AFP, powołując się na grecką telewizję ERT. Żywioł spowodował zawalenie się ścian w wielu budynkach i podtopienia w porcie na Samos.

Dwoje nastolatków zginęło podczas trzęsienia ziemi na wyspie Samos

Dwoje nastolatków - dziewczynę i chłopaka - znaleziono martwych na greckiej wyspie Samos po silnym trzęsieniu ziemi w Turcji i Grecji - podały w piątek służby ratownicze.

Ofiary, w wieku 15 i 17 lat, znaleziono pod zawaloną ścianą w mieście Vathy na Samos, wyspie na archipelagu Dodekanez na Morzu Egejskim.

Są to pierwsze ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi w Grecji. Według wstępnych doniesień władz co najmniej cztery osoby zostały ranne.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie od 6,6 do 7 nawiedziło Morze Egejskie i było odczuwalne na zachodzie Turcji i Grecji.

Turcja podała, że co najmniej cztery osoby poniosły śmierć, a 120 odniosło obrażenia.

Mieszkańcy Samos - ok. 45 tys. ludzi - zostali wezwani do trzymania się z dala od wybrzeża. Doszło tam do "minitsunami" i szkód materialnych - informuje AFP, powołując się na grecką telewizję ERT. Żywioł spowodował zawalenie się ścian w wielu budynkach i podtopienia w porcie na Samos.

Trzęsienie ziemi odczuwalne było również na Krecie i w Atenach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się 19 km od Samos.

Grecja leży na głównych uskokach geologicznych i trzęsienia ziemi są tam częste, choć przeważnie bez ofiar.

Ostatnie śmiertelne trzęsienie ziemi o magniturze 6,7 miało miejsce na wyspie Kos w pobliżu Samos na Morzu Egejskim w lipcu 2017 roku, w wyniku którego zginęły dwie osoby i odnotowano duże zniszczenia. W 1999 roku 143 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,9 w Atenach i okolicy.

Premier Grecji złożył kondolencje Erdoganowi po trzęsieniu ziemi

Premier Grecji Kyriakos Micotakis złożył w piątek kondolencje prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi po trzęsieniu ziemi, które wcześniej tego dnia nawiedziło Morze Egejskie. "Mimo wszelkich dzielących nas różnic, jest to czas, gdy ludzie muszą stanąć ramię w ramię" - powiedział.

Kancelaria Erdogana poinformowała, że w rozmowie z Micotakisem prezydent powiedział, iż Turcja gotowa jest pomóc Grecji, jeśli okaże się to konieczne.

Wcześniej rozmawiali ze sobą telefonicznie ministrowie spraw zagranicznych Turcji i Grecji, Mevlut Cavusoglu i Nikos Dendias, którzy wyrazili gotowość do niesienia wzajemnej pomocy.

Reuters przypomina, że po silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły oba kraje w 1999 roku, gdy Grecy i Turcy udzielali sobie spontanicznie pomocy, relacje między Ankarą i Atenami ociepliły się. Ukuto nawet termin grecko-turecka dyplomacja trzęsień ziemi.

Teraz jednak od wielu miesięcy między obu krajami utrzymują się silne napięcia, których nie zdołały załagodzić próby mediacji, jakich podjął się Berlin ani apele Unii Europejskiej.

Ankara wdała się w groźny konflikt z Atenami we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie Turcja zamierza prowadzić odwierty ropy i gazu na greckich wodach terytorialnych.

Obie strony konfliktu już kilkakrotnie mobilizowały swoją marynarkę wojenną i lotnictwo w ramach ostentacyjnych manewrów wojskowych w pobliżu spornych granic morskich.

Piątkowe trzęsienie ziemi było odczuwalne na zachodzie Turcji i w Grecji. W Turcji według ostatnich informacji zginęło sześć osób, a 321 jest rannych.