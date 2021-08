Siły amerykańskie, które kontrolują lotnisko poinformowały, że potrzebują lotniska do ewakuacji tysięcy swoich żołnierzy. Zgodnie z wcześniej podaną informacją musi to nastąpić do 1 września.

Reklama

„W czwartek z lotniska w Kabulu odleci personel ambasady oraz żołnierze” – poinformowała parlamentarzystów Sigrid Kaag, minister spraw zagranicznych.

Z informacji jaką minister przekazała izbie niższej parlamentu (Tweede kamer) wynika, że na lotnisku jest obecnie 118 osób. Wszyscy będą mogli przylecieć do Niderlandów.

Według holenderskiego MSZ na listach ewakuacyjnych są jeszcze „setki osób”.