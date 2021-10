Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Turcji rozpocznie się o godz. 15.00. Na godz. 17.00 zaplanowana jest konferencja prasowa.

"Wizyta ministra spraw zagranicznych Turcji odbędzie się na zaproszenie szefa polskiej dyplomacji będzie ona skoncentrowana na stosunkach bilateralnych, w tym przede wszystkim pogłębianiu współpracy gospodarczej" - powiedział PAP Jasina.

Wśród tematów rozmów znajdą się również kwestie bezpieczeństwa w regionie, w tym szlaków migracyjnych.

"Poruszone zostaną liczne kwestie, będzie to oczywiście także zależało od tego, co w agendzie zaproponuje strona turecka. Z pewnością poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem w regionie, w tym szlaki, którymi migranci trafiają do Europy. Ministrowie będą rozmawiać też o skomplikowanych relacjach, które łączą nas wszystkich w regionie, choćby o bezpieczeństwie w obszarze Morza Czarnego i na terenach Kaukazu Południowego" - podkreślił rzecznik resortu dyplomacji.

Podczas poniedziałkowego spotkania Raua i Cavusoglu dojdzie także do podpisania porozumienia o współpracy akademii dyplomatycznych MSZ Polski i Turcji.