Zapowiedziano także tymczasowe, ale natychmiastowe zamknięcie Konsulatu Generalnego w Doniecku, który obecnie ma siedzibę w Dnieprze.

Po ostrzeżeniach rządu Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji, USA, Wielka Brytania, Dania, Łotwa i Estonia już wcześniej wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy.

Dyplomaci USA nie sprawujący newralgicznie ważnych funkcji mają opuścić kraj

Departament Stanu USA nakazał dyplomatom, którzy nie sprawują krytycznie ważnych funkcji, opuszczenie ambasady USA w Kijowie w związku z informacjami o gromadzeniu rosyjskich wojskowych na granicy z Ukrainą - podała w sobotę ambasada USA w Kijowie.

"Dziś Departament Stanu USA zarządził wyjazd z ambasady USA w Kijowie dyplomatów, którzy nie zajmują krytycznie ważnych stanowisk, w związku ze stałymi doniesieniami o gromadzeniu rosyjskich wojskowych na granicy z Ukrainą, które wskazują na możliwość znacznych działań wojskowych" - napisała placówka na Twitterze.

Zaznaczono, że mimo zmniejszenia personelu dyplomatycznego, "główni pracownicy ambasady, oddani ukraińscy koledzy, Departament Stanu i personel amerykański na całym świecie będą kontynuować bezustanne dyplomatyczne działania oraz wsparcie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju Ukrainy".

Jak czytamy na stronie internetowej placówki, od 13 lutego Departament Stanu zawiesza usługi konsularne w ambasadzie USA w Kijowie. "Ambasada utrzyma niewielką obecność konsularną we Lwowie, by zajmować się pilnymi sytuacjami, ale nie będzie w stanie świadczyć usług paszportowych, wizowych ani innych rutynowych konsularnych usług" - czytamy na stronie internetowej amerykańskiej ambasady.

Apel do obywateli USA

Placówka apeluje do swoich obywateli, by nie podróżowali na Ukrainę w związku ze zwiększonym ryzykiem rosyjskiej operacji militarnej i Covid-19. Osoby, które są na Ukrainie, powinny wyjechać teraz, korzystając z prywatnych bądź komercyjnych środków transportu.

Pozostając na Ukrainie, należy zachować szczególną ostrożność w związku z "przestępczością, niepokojami społecznymi i potencjalnymi operacjami bojowymi, jeśli Rosja rozpocznie działania militarne" - podkreślono.

"Warunki bezpieczeństwa, szczególnie wzdłuż ukraińskich granic, na okupowanym przez Rosję Krymie i kontrolowanej przez Rosję części wschodniej Ukrainy, są nieprzewidywalne i mogą pogorszyć się z krótkim wyprzedzeniem" - czytamy.

Amerykańscy obywatele powinni być świadomi, że władze USA nie będą w stanie ewakuować obywateli w przypadku rozpoczęcia działań wojskowych przez Rosję. Jak dodano, działania militarne mogą rozpocząć się w dowolnej chwili i bez ostrzeżenia. To z kolei może poważnie wpłynąć na działania konsularne, w tym ewentualną pomoc obywatelom USA w opuszczaniu kraju

Włochy, Holandia, Belgia, Szwecja i Hiszpania wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii wezwały w sobotę swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa.

MSZ Włoch zaapelowało do obywateli, by czasowo, profilaktycznie opuścili terytorium Ukrainy "dostępnymi środkami" transportu. Resort rekomenduje ponadto przełożenie planowanych podróży do tego kraju, jeśli nie są niezbędne. Przypomniano, że już wcześniej ministerstwo odradziło wszelkie podróże w rejon Doniecka, Ługańska i na Krym. MSZ przekazało również, że z ambasady w Kijowie wyjadą pracownicy, których obecność nie jest tam niezbędna.

"Sytuacja bezpieczeństwa była już niepokojąca, a w ostatnich dniach pogarszała się coraz bardziej" – napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra. "W porozumieniu z naszymi sojusznikami wzywam wszystkich Holendrów do opuszczenia Ukrainy" – zaapelował.

Holenderskie MSZ zmieniło jednocześnie rekomendację dotyczące podróżowania na Ukrainę i oznaczyło ten kraj na czerwono, co oznacza, że władze odradzają wyjazdy do tego państwa ze względów bezpieczeństwa.

Z komunikatu prasowego resortu wynika, że większość pracowników ambasady w Kijowie wkrótce opuści placówkę. W piątek holenderski ambasador w Kijowie Jennes de Mol podczas spotkania online ze społecznością niderlandzką na Ukrainie namawiał ją do powrotu do kraju. MSZ przekazał także, że w konsulacie we Lwowie powstało centrum pomocy kryzysowej, gdzie Holendrzy będą mogli uzyskać pomoc konsularną, gdyby przestała działać ambasada w Kijowie.

"Gdyby sytuacja się pogorszyła, nie moglibyśmy zagwarantować ewakuacji"

Do opuszczenia Ukrainy wezwał także belgijski premier Alexander De Croo. Zaznaczył on, że wszelkie wyjazdy na Ukrainę są "zdecydowanie odradzane".

"Gdyby sytuacja się pogorszyła, nie moglibyśmy zagwarantować ewakuacji, dlatego ważne jest opuszczenie kraju już teraz" – podkreślił rzecznik belgijskiego MSZ Wouter Poels.

W sobotnie popołudnie MSZ Hiszpanii wydało komunikat, w którym wezwało obywateli, aby w związku "z szybko zmieniającą się" sytuacją na Ukrainie nie podróżowali do tego kraju. "Zalecamy też, aby przebywający tam obecnie Hiszpanie rozważyli tymczasowe opuszczenie tego państwa" - przekazało ministerstwo.

Przebywający na Ukrainie Szwedzi powinni z powodu "zmieniającej się sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa" opuścić to państwo tak szybko, jak to możliwe - przekazał w sobotę rząd w Sztokholmie. Według ambasady szwedzkiej w Kijowie, na Ukrainie przebywa od 200 do 300 obywateli Szwecji.

Władze Turcji radzą z kolei swoim obywatelom, by nie podróżowali na wschód Ukrainy.

W piątek komunikaty wzywające obywateli do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego kraju wydały rządy Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

Litwa, Łotwa i Estonia odradzają podróże na Ukrainę

Uwzględniając zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie litewskie MSZ w sobotę wydało oświadczenie, w którym zaleca rezygnację z podróży do tego kraju, a do osób przebywających na Ukrainie apeluje o ocenę konieczności przedłużania swego pobytu.

Estonia w sobotę również wydała zalecenia powstrzymania się od niepotrzebnych podróży na Ukrainę, a Łotwa zarekomendowała swym obywatelom jak najszybsze opuszczenie tego kraju.

"Proszę zachować czujność, śledzić wiadomości, informować swych bliskich o miejscu pobytu i postępować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami rządu ukraińskiego i litewskiego" – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych Litwy.

Ministerstwo także "zdecydowanie odradza udawanie się na Krym i do obwodów donieckiego oraz ługańskiego".