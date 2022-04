"Aby osiągnąć maksymalny efekt, wkrótce zorganizujemy szkolenie wojskowe dla ukraińskich żołnierzy tutaj, na Litwie, by mogli pracować ze sprzętem, z którym my pracujemy. (..) To szkolenie jest im niezbędne do prowadzenia operacji na Ukrainie" przeciwko wojskom rosyjskim - powiedział Rupszys na konferencji prasowej.

Podczas niedzielnego spotkania z szefem sztabu Wojsk Lądowych USA omówiono również zagrożenia dla regionu, zdolność NATO do odstraszania i obrony na wschodniej flance oraz dwustronną współpracę wojskową.

Rupszys podkreślił, że dla Litwy „ważna jest obecność tu wojsk amerykańskich, czy to na zasadzie rotacji, czy na stałe”. McConville wskazał, że „utworzenie takich baz jest teraz dyskutowane na szczeblu politycznym” i przypomniał o gotowości do obrony „każdego centymetra NATO”.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)