"W chwili obecnej Teheran jest gotowy do eksportu sprzętu wojskowego i broni" - cytuje agencja wtorkową wypowiedź dowódcy irańskich sił lądowych Kioumarsa Heydari'ego. Nastąpiło to tydzień po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o przygotowanie do wysłania "kilkuset dronów" do Rosji.

W ostatnich tygodniach rosyjscy urzędnicy co najmniej dwukrotnie odwiedzili lotnisko w środkowym Iranie, aby zapoznać się z irańskimi dronami zdolnymi do użycia broni w celu ewentualnego wykorzystania ich na Ukrainie - twierdzą oficjele z Białego Domu.

Irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian w piątek rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem i odrzucił te oskarżenia - napisał Reuters.

Wypowiedź wysokiego rangą irańskiego wojskowego zbiegła się z rozpoczynającą się we wtorek wizytą Władimira Putina w Iranie. Putin ma przeprowadzić rozmowy z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem na temat palących kwestii dotyczących regionu, w tym konfliktu w Syrii i popieranej przez ONZ propozycji wznowienia eksportu ukraińskiego zboża w celu złagodzenia globalnego kryzysu żywnościowego. (PAP)