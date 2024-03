Hołownia podczas wtorkowej transmisji live na Facebooku poinformował, że w czerwcu ma się odbyć, pod jego auspicjami, spotkanie szefów parlamentów Polski, państw bałtyckich oraz Ukrainy.

"To bardzo ważne, zwłaszcza w czasach niespokojnych jak te, by budować więzi, linki, kontakty, przestrzeń do rozmowy. Byśmy się poznali nawzajem" - powiedział marszałek Sejmu. Jego zdaniem dyplomacja parlamentarna jest do tego świetnym miejscem.

"Skoro mamy wspólnego przeciwnika musimy trzymać się razem" - podkreślił wagę tej międzynarodowej współpracy marszałek.

Poinformował także, że latem odbędzie się w Hiszpanii Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, a potem w Stanach Zjednoczonych Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw NATO.