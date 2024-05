"Dziś mogę ujawnić, że mamy dowody na to, że Rosja i Chiny współpracują nad sprzętem bojowym do wykorzystania na Ukrainie. Jak widzieliśmy podczas wizyty państwowej (Władimira) Putina w Pekinie i (jak pokazuje) 64 proc. wzrostu w handlu między Rosją a Chinami od czasu inwazji na pełną skalę, one wzajemnie się wspierają" - powiedział Shapps w wystąpieniu otwierającym doroczną konferencję London Defence Conference.

Jak dodał, wywiady USA i Wielkiej Brytanii ujawniły, że "śmiercionośna pomoc płynie teraz lub będzie płynąć z Chin do Rosji i na Ukrainę". "Myślę, że jest to znaczący rozwój sytuacji i powinniśmy być tym zaniepokojeni, ponieważ we wcześniejszych dniach tej wojny Chiny przedstawiały się jako mające łagodzący wpływ na Putina" - mówił.

Shapps potwierdził, że Wielka Brytania podniesie wydatki na obronność z 2 do 2,5 proc. PKB i skrytykował tych członków NATO, którzy nie wypełniają ustalonego minimum. "Są kraje, które cieszą się wolnościami i swobodami, jakie przynosi demokratyczne państwo. (...) Nie można po prostu na tym polegać i nie przyczyniać się do tego" - mówił.

London Defence Conference jest poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa i obronności; w tym roku temat konferencji to "Odstraszanie: Budowanie zdolności do przeciwdziałania globalnym zagrożeniom". W czwartek na konferencji wystąpi minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)