Kim przekazał wojsku 250 wyrzutni rakiet do przenoszenia głowic nuklearnych

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un wziął udział w ceremonii przekazania 250 wyrzutni pocisków balistycznych zdolnych do przenoszenia taktycznych głowic nuklearnych - podały w poniedziałek państwowe media. W ocenie południowokoreańskiego wojska mogą one zostać wykorzystane do ataku lub zastraszania Korei Płd.