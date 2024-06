Podczas testu przeprowadzonego w środę, armia "pomyślnie przeprowadziła test separacji i kontroli naprowadzania poszczególnych ruchomych głowic bojowych" - podała KCNA.

Reklama

W depeszy agencji dodano, że "oddzielone ruchome głowice zostały prawidłowo naprowadzone na trzy skoordynowane cele".

Znaczenie technologii MIRV

Reklama

"Test ma na celu potwierdzenie zdolności MIRV", czyli systemu rakiety balistycznej, która przenosi wiele głowic, a następnie umieszcza każdą z nich na kursie balistycznym prowadzącym do odrębnych celów.

KCNA w depeszy cytuje urzędników wojskowych, którzy podkreślili, że wzmocnienie "zdolności MIRV jest bardzo ważnym zadaniem technologicznym w zakresie obronności i najwyższym priorytetem Komitetu Centralnego" armii - sugerując, że może to być również najwyższy priorytet dla przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Sprzeczne Relacje na temat testu rakietowego

Oświadczenie jest sprzeczne z oceną południowokoreańskiej armii, która stwierdziła, że pocisk eksplodował w powietrzu.

Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów poinformowało w środę, że Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk z okolic stolicy kraju, Pjongjangu, około godz. 5.30 w środę (22.30 we wtorek w Polsce), ale eksplodował nad Morzem Wschodnim po przeleceniu ok. 250 km.

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap zwraca w czwartek uwagę, że wojsko i eksperci twierdzą, iż oświadczenie Korei Północnej ma "kilka luk i wydaje się być oszustwem i przesadą".

Zwracają oni uwagę na nieścisłości, m.in. fakt, że w oświadczeniu KCNA mowa o zasięgu rakiety do 200 km, co jest "niewystarczalne do przeprowadzenia testu MIRV". Co więcej, kręta linia widoczna na zdjęciach, a nie wyraźna separacja, rodzi pytania o to, czy można mówić o prawidłowym rozdzieleniu. "Nie wygląda to na normalną separację wielu głowic" - powiedział jeden z wojskowych cytowanych przez Yonhap.

Krzysztof Pawliszak (PAP)