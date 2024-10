Rosja wyciągnęła staruszka z czasów Stalina. I posłała go na front

Na ukraiński front dotarło kolejne wojskowe dzieło rosyjskich inżynierów, pamiętające jeszcze czasy Józefa Stalina. Mimo iż stare, to jednak spełnia swoje zadanie i daje się we znaki Ukraińcom, lecz jego pojawienie się zaskakuje ekspertów. Skąd Rosja je wzięła, skoro nie miała ich na składzie? Tropy wiodą do Korei Północnej i do Chin.